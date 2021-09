« Les 12 coups de midi » : à quand l’élimination de Bruno ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

3.9 ( 11 )



« Les 12 coups de midi » : à quand l’élimination de Bruno ? Maintenant que Bruno a tout gagné ou presque, la question qui revient le plus souvent chez les internautes est : « À quand son élimination ? ». Autre question tout autant légitime : « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? On fait le point sur le parcours de Bruno et sur les indices de la nouvelle étoile mystérieuse.



« Les 12 coups de midi » : à quand l’élimination de Bruno ?

Et on commence bien sûr par cette question qui hante les esprits… « Quand sera t-il Bruno sera t-il éliminé ? ». A ce sujet nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise, enfin pour ses détracteurs : c’est pas demain la veille. Et la bonne est réservée à ses fans : Bruno va nous accompagner pendant un petit moment encore…

Récapitulatif de son parcours

– 224 participations (celle d’aujourd’hui inclus)

– 927 734 € de gains et de cadeaux (record)

– 8 étoiles mystérieuses trouvées (record)

– 82 coups de maître (record)



« Les 12 coups de midi » : Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, nous avons désormais 4 indices : un stade de foot, une planche de surf, un coquillage et du camembert.

Et il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Julio Iglesias, Victoria Beckham, Matt Pokora, Shakira, Rachel Legrain-Trapani, Yannick Noah, Claire Keim, Adriana Karembeu, Laury Thilleman, Fabienne Carat, Bruno Salomone, Jean-Michel Larqué, Nelson Monfort, Pierre Richard, Nolwenn Leroy, Vincent Cassel, Scarlett Johansson, Karine Viard.



Une audience toujours au top

En cette rentrée 2021/2022, le jeu est toujours un gros succès d’audience. Hier midi encore 3 millions de téléspectateurs, 39% de part de marché auprès de l’ensemble du public et 24% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl). TF1 était très largement en tête de la case horaire.

[AUDIENCES] 👏TRÈS BON SCORE pour les @12Coups_tf1 hier, toujours #leader: 🌟 3M de tlsp

🌟 39% auprès des 4+

🌟 24% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/3q9N5Z9yBY — EndemolFr (@EndemolShineFr) September 7, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

