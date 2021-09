Ici tout commence du 7 septembre : Eliott déterminé (résumé + vidéo épisode 222)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 7 septembre, résumé et vidéo de l’épisode 222- Malgré son échec de la veille, ce soir Eliott est déterminé à avancer et reprendre la cuisine ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il compte aller cuisiner au Double A tandis que Greg est mal à l’aise et inquiet…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Greg protège Lionel, Salomé recadre Ambre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 septembre)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 222

Après son échec de la veille, le moral d’Eliott est ébranlé, mais il refuse de baisser les bras, il assurera le service au Double A. Greg craint que le goût et l’odorat de ce dernier ne revienne pas.



Pendant ce temps là, Charlène retourne chez elle prendre le petit-déjeuner en famille. Mais Théo n’est pas ravi de la voir et Emmanuel comprend qu’elle est venu uniquement parce qu’elle s’inquiète pour sa santé…

Salomé prend l’histoire du bébé Naël à cœur et fait tout pour retrouver la mère. Et une élève participe à une nouvelle vidéo ASMR de Tom.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 222 du 7 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

