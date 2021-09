« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il atteindre le million d’euros aujourd’hui ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 7 )



« Les 12 coups de midi » : Bruno va t-il atteindre le million d’euros aujourd’hui et entrer ainsi dans l’histoire en devenant le plus gros gagnant de l’histoire des jeux télévisés en France ? Pour le savoir, rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro de votre jeu « Les 12 coups de midi ».



Une chose est sûre il n’en est plus très loin désormais… Et à priori, il ne sera pas éliminé avant de le faire. C’est en tout cas ce que certains clament haut et fort sur les réseaux sociaux.

« Les 12 coups de midi » : où en est Bruno ?

En attendant de savoir si Bruno va entrer dans l’histoire aujourd’hui, ou durant le week-end, petit récapitulatif de son incroyable parcours :

– 241 participations (record mondial)

– 996.907 € de gains et de cadeaux (record pour l’émission)

– 9 étoiles mystérieuses trouvées (record)

– 88 coups de maître (record)



« Les 12 coups de midi » : Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, voici les indices actuellement visibles : un avion de ligne, des palmiers, un bâtiment qui serait le palais de justice de Paris (sauf qu’il n’y a pas de palmiers devant…), une voiture rouge et une statuette dorée de la Vierge Marie.



Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Britney Spears, Zinedine Zidane, Victoria Abril, Agustín Galiana, Nicole Kidman, Orlando Bloom, Florent Pagny, Dominique Farrugia, Clara Luciani, Jenifer, Virginie Efira, Clotilde Courau, Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain.

Tous ces noms ont été proposés sans succès par Bruno ? ET VOUS ? AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE QUI SE CACHE DERRIERE CETTE ETOILE MYSTÉRIEUSE ?

Audience

Même si certains ne cessent de cracher leur venin sur le jeu de Jean-Luc Reichmann, sachez qu’il continue de très bien se porter. Mercredi par exemple, 3 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 38% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était alors très largement en tête des audiences sur cette case horaire de la mi-journée.

📊 [AUDIENCES] 👏TRÈS BON SCORE pour les @12Coups_tf1 hier, toujours #leader: 🌟 3M de tlsp

🌟 38% auprès des 4+

🌟 29% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/F7YC2yh7C6 — EndemolFr (@EndemolShineFr) September 23, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

