TPMP : la tenue négligée de Loana fait polémique (VIDEO)

Cyril Hanouna a invité Loana pour la énième fois sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ce jeudi soir et on peut dire que sa venue n’est pas passée inaperçue… Et pour cause, Loana est apparue méconnaissable, avec un haut en cuir noir de très mauvais goût qui a bien failli laisser sortir sa poitrine.



Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses concernant Loana, beaucoup reprochant à Cyril Hanouna et sa bande de l’avoir laissée entrer en plateau dans cette tenue et avec une coiffure digne d’Obélix.



Loana était invitée par Cyril dans TPMP pour une réconciliation avec Sylvie Ortega. Et entre les deux femmes, la discussion a été très animée et elles ont finalement accepté de se faire un câlin uniquement pour faire plaisir à l’animateur pour son anniversaire.

TPMP Loana très mal habillée aux côtés de Cyril Hanouna



