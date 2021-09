Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 12 septembre 2021

5 ( 6 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 12 septembre 2021. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 12 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des maisons de campagne à moins de 50.000 euros, des mobil-homes, tiny house, containers… Comment ces Français s’offrent leur rêve à petit prix.

Et dans « 7 à 8 »

🔵 Sexe, ado et vidéo, vengeance ou chantage intime. Le piège des échanges de photos dénudées entre adolescents.

🔵 En exclusivité, Edouard Philippe se confie à Audrey Crespo-Mara dans « Le Portrait de la Semaine ». Quel rôle jouera-t-il dans la campagne présidentielle ? Sera-t-il candidat à l’élection ? En exclusivité et dans son bureau de maire du Havre, il répond à Audrey Crespo-Mara.



🇫🇷 Son choix pour la Présidentielle, mais aussi les coulisses de Matignon, ses origines, sa famille, son enfance. En exclusivité, #EdouardPhilippe se confie à @audrey_crespo dans « Le Portrait de la Semaine », ce dimanche à 19H25 sur @TF1. pic.twitter.com/8crKx2FuYE — Sept à Huit (@7a8) September 12, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 12 septembre 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

