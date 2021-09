EXCLU Plus belle la vie : César est le maître chanteur, Jacob prêt à tuer Baptiste, Kévin quitte Emilie (infos PBLV)

5 ( 5 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 1er octobre Alors que le week-end s’achève, comme tous les dimanches soirs, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Barbara va décider de dire la vérité sur sa relation avec Baptiste !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



La relation entre Emma / Baptiste et Barbara / César éclate. Emma ne veut pas perdre Baptiste et décide de le laisser voir Barbara ! Celle-ci voit clair dans le jeu de César, elle est convaincue que son but est de récupérer Emma. Et alors qu’ils sont perdus, Baptiste et Barbara vivent pleinement leurs moments ensemble.



De son côté, Kévin est lui aussi paumé. Patrick a peur que Jacob s’en prenne à Emilie, il lui demande donc de la quitter le temps de finir sa mission. Triste, Emilie se réfugie chez Boher avec Babeth et Léa. Jean-Paul n’en peut plus de la cohabitation et confronte Kévin, dont il ignore la mission. Camille est de plus en plus amoureuse et embrasse Kévin, qui est troublé…

César est le maître chanteur de Jacob ! César et Jacob se font face. César le prévient : si Jacob le tue, une vidéo sera automatiquement envoyée à la police. César avait donc tout prévu. Et il conseille à Jacob de tuer Baptiste !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 13 septembre sur France 3

Kevin rassure Camille et lui propose de la ramener chez Emma. Cette dernière est soulagée que sa sœur ne soit pas blessée et remercie chaleureusement Kevin d’être intervenu. Il propose même de prendre sa déposition lui-même pour que ce soit plus facile pour elle. Kevin est très mal à l’aise de manipuler à la fois Camille et Emma mais Patrick lui donne des éléments convaincants pour l’inciter à continuer. De son côté, Emma reçoit un sms étrange de Maxime…

Lola ne supporte plus les horreurs qui circulent sur elle et veut révéler la vérité. Noé est moins enthousiaste à cette idée, il a peur de la réaction de ses camarades. Après avoir eu connaissance d’une énième rumeur la concernant, Lola est hors d’elle, et se prépare à faire une annonce devant toute la classe…

Au petit matin, Boher va préparer le petit-déjeuner cul nu et a la mauvaise surprise de voir Babeth qui dort dans le canapé. Décidément, elle prend de plus en plus de place…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

