Audiences TV prime 11 septembre 2021 : « The Voice All Stars » large leader, flop pour « The Artist »

Audiences TV prime 11 septembre 2021. Hier, dans la guerre des télé-crochets, c’est celui de TF1 qui a dominé, et pas qu’un peu. Ainsi le premier numéro de « The Voice All Stars » a convaincu 4.62 millions de téléspectateurs et 27% de part de marché, il s’impose très largement en tête de la première partie de soirée.



Gros succès sur toutes les cibles avec jusqu’à 53% sur les 15-24 ans et 37% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Un enorme Bravo a tous nos incroyables Talents et aux Coachs ! A la semaine prochaine pour un autre episode tres tres riche en emotions avec notre @nikosaliagas ! Et bravo et merci a toute la Team TF1 @AprikianAra @xgandon #FabriceBailly #RemiFaure @Solegoff #PaulineVarnusson https://t.co/7g28callCd — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) September 12, 2021



Audiences TV prime 11 septembre 2021 : autres chaînes

France 3 est juste derrière avec la rediffusion du téléfilm « Amours à mort » vu ou revu par 3.05 millions de personnes soit 15.7% des téléspectateurs.

M6 avec le lancement de la nouvelle saison de « Dr Harrow ». 1.67 million d’inconditionnels pour les deux premiers épisodes de la saison 3 soit 8.8% l’ensemble du public.

Énorme flop pour France 2 avec son télécrochet « The Artist ». Malgré un énorme buzz autour de l’émission, seuls 1.32 million de curieux ont répondu à l’appel soit 8% de part d’audience globale.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir « Les villages blancs d’Andalousie » ont fait rêver 966.000 Français (pda 5.7%).

