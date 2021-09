4.3 ( 6 )

« The Voice » du 18 septembre 2021. Suite de la version « all stars » de votre télé-crochet préféré « The Voice ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 avec Nikos Aligas et nos 5 coachs emblématiques, à savoir Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika et Patrick Fiori. L’émission sera aussi disponible en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« The Voice » du 18 septembre 2021 : l’une des VOIX de ce soir sur TF1 (vidéo)

Découvrez maintenant l’une des VOIX qui se confrontera ce soir au verdict de nos coachs. Dans un premier temps Jenifer croit avoir reconnu Dominique puis finit par hésiter. Mais qui se cache derrière cette VOIX ? Écoutez-là…



Alors, avez-vous une idée ? S’agit-il d’ailleurs d’une fille ou d’un garçon ?

« The Voice » : quels candidats sélectionnés la semaine dernière ?

Si vous avez loupé le premier prime, voici un bref récap des candidats sélectionnés pour la suite de l’aventure. Notez que chacun des 5 coachs a recruté 2 talents dans son équipe.

Team Jenifer : Amalaya, Al.Hy

Team Mika : Victoria Adamo, Paul

Team Florent Pagny : Anne Sila, MB14

Team Patrick Fiori : Emmy Liyana, Flo Malley

Team Zazie : Gjon’s Tears, Demi Mondaine

Quels talents viendront compléter ce soir les équipes ?

Piqûre de rappel

Pour mémoire, et lors de ces auditions à l’aveugle pas tout à fait comme les autres, les coachs doivent constituer des équipes de six Talents. Après cette première étape riche en émotions, ils vont ensuite devoir s’affronter directement dans les fameuses et redoutées Cross Battles…

Pour la suite rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour le deuxième numéro de la version All Stars de « The Voice ».

