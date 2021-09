« Échappées belles » du 18 septembre 2021 : ce soir direction « La vallée de la Roya » sur France 5

5 ( 1 )



« Échappées belles » du samedi 18 septembre 2021. Ce soir dès 20h55, France 5 vous propose une escale dans la Vallée de la Roya, et ce dans le cadre de son magazine « Échappées belles ».



Dans ce numéro inédit d’Échappées belles, Ismaël Khelifa arpente la vallée de la Roya pour rencontrer des hommes et des femmes portés par l’espoir de reconstruire et de sauver leur territoire. Natifs du coin, profondément enracinés dans ce terroir, ou nouveaux venus, ayant trouvé ici une terre d’accueil, ils ne quitteraient la vallée pour rien au monde, et tous s’évertuent aujourd’hui à lui redonner vie.

« Échappées belles » du 18 septembre 2021 : ce soir direction « La vallée de la Roya »

A cheval entre la France et l’Italie, cette vallée des Merveilles oscille entre des paysages alpins et méditerranéens. Le 2 octobre 2020, les pluies de la tempête Alex transforment en quelques minutes la paisible Roya en un flot monstrueux qui emporte tout sur son passage. Un an après, dans ce numéro spécial d’Echappées Belles, Ismaël Khelifa va arpenter la Vallée de la Roya pour rencontrer des hommes et des femmes portés par l’espoir de reconstruire et de sauver leur territoire. Des paysages magnifique et de l’émotion en perspective !



Vous n’avez toujours pas digéré la rentrée ? Vous avez besoin d’évasion ? Alors rendez-vous ce soir avec « Échappées belles » sur France 5.

