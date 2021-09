5 ( 5 )



Annonces





Ukraine / France c’est ce soir, samedi 4 septembre 2021, sur M6. Après la déception face à la Bosnie-Herzégovine mercredi soir, les Bleus ne devront pas de laisser surprendre et renouer avec la victoire pour conserver la tête de leur groupe. Une défaite pourrait être lourde de conséquences. Notez que Kylian Mbappé ne sera pas sur le terrain puisqu’il est actuellement blessé.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour cette 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022, l’équipe de France affrontera l’Ukraine depuis le Stade Olympique de Kiev.

Pour mémoire, et au match aller joué en mars dernier, les Bleus de Didier Deschamps avaient concédé un match nul (1-1) au Stade de France face aux Ukrainiens. Leur objectif sera donc de s’imposer face à cette équipe ukrainienne qui a atteint les quarts de finale de l’UEFA EURO 2020 et rester ainsi en tête du groupe D.

Ukraine / France : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur M6 (score en temps réel et résultat final)

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h35. Début de la rencontre à 20H45.



Annonces





Xavier Domergue et Robert Pirès prendront l’antenne pour commenter en direct cette rencontre événement. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6PLAY (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de 6PLAY/M6 (Buts, replay, extraits meilleurs moments, etc…)

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> Ukraine 0

>>> France 0

Alors que les Bleus de Didier Deschamps déçoivent de nombreux supporters depuis le dernier Euro, vont-ils enfin renouer avec la victoire ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés