Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Angleterre / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Angleterre / France en direct, live et streaming. Place à la finale du Tournoi des Six Nations féminin ce samedi après-midi sur France 2. Après leurs belles victoires face à l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de Galles, et l’Italie, le XV de France affronte l’Angleterre pour décrocher le titre.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce samedi 26 avril 2025. Coup d’envoi à 17h45.







Publicité





​Ce samedi, le XV de France féminin affronte l’Angleterre au stade de Twickenham pour la finale du Tournoi des Six Nations. Les deux équipes, invaincues jusqu’à présent, se disputent le titre et un potentiel Grand Chelem. ​

Les Red Roses, quintuple tenantes du titre, restent sur une série de 14 victoires consécutives contre les Bleues. Cependant, l’équipe de France, dirigée par le duo David Ortiz-Gaëlle Mignot, a montré une belle progression tout au long du tournoi, avec des victoires convaincantes face à l’Irlande, l’Écosse, l’Italie et le Pays de Galles.​



Publicité





Ce match s’annonce comme un affrontement de haut niveau, avec des enjeux importants pour les deux équipes. Les Françaises auront à cœur de briser la série de défaites face aux Anglaises et de décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2018.​

Angleterre / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : à venir

Le XV de départ de la France : 15. Bourgeois ; 14. Grisez, 13. M. Ménager, 12. Vernier, 11. Arbey ; 10. Arbez, 9. Bourdon Sansus ; 7. Champon, 8. T. Feleu, 6. Escudero ; 5. Fall Raclot, 4. M. Feleu (cap.) ; 3. Khalfaoui, 2. Bigot, 1. Brosseau.

Remplaçants : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Bernadou, 19. Zago, 20. Berthoumieu, 21. Maka, 22. Chambon, 23. Queyroi.

Angleterre / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Angleterre / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.