Ligue des nations : la petite finale Allemagne / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des nations 2025, Allemagne / France en direct, live et streaming ce mercredi 4 juin 2025 – Place à la petite finale de la Ligue des Nations ce dimanche après-midi entre l’Allemagne et la France. A la clé, la 3ème place de cette édition 2024/2025 de la Ligue des Nations.





A suivre ce soir à partir de 14h50 sur TF1, coup d’envoi à 215h.







L’Allemagne et la France s’affrontent ce dimanche 8 juin à Stuttgart pour la petite finale de la Ligue des Nations. Si ce match ne décerne pas de trophée, il revêt une importance particulière pour les deux nations, désireuses de terminer la compétition sur une note positive. Battues respectivement par le Portugal et l’Espagne en demi-finales, les deux équipes devraient présenter des compositions remaniées, offrant du temps de jeu à certains jeunes talents. Ce duel entre deux grandes nations du football européen promet donc un match engagé, entre fierté, préparation future et volonté de conclure la saison internationale avec ambition.

Allemagne / France – Composition des équipes

🔵 Allemagne (composition probable) : Ter Stegen – Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt – Gross, Goretzka – Sané, Wirtz, Gnabry – Füllkrug



🔵 France (composition probable) : Chevalier – Gusto, Pavard, L. Hernandez, Digne – Tchouaméni, Guendouzi – Kolo Muani, Cherki, Thuram – Mbappé

Allemagne / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 14h50. Coup d’envoi de la rencontre à 15h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

Allemagne / France, demi-finale de l’UEFA Ligue des Nations 2024/2025, à suivre ce soir sur TF1.