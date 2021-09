Un si grand soleil : Camille fait chanter Serge, ce qui vous attend vendredi 17 septembre (épisode n°734 en avance)

4.7 ( 19 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°734 qui sera diffusé le vendredi 17 septembre, Camille décide de faire chanter Serge.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 1er octobre 2021



En effet, alors qu’elle sait que Céline a refusé de retirer sa plainte et que Claire est mise en examen, Kira demande à Camille de faire ce qu’elle avait prévu avec Levars. Camille appelle donc son beau-père pour proposer de lui rendre ses documents si la plainte contre Claire est retirée… Serge ne se laisse pas faire et menace de parler aux parents de Camille si elle ne lui ramène pas ses documents sous 2h.

Myriam essaie une nouvelle fois de convaincre Céline qu’elle n’a rien fait. Céline accepte de retirer sa plainte à la condition que Myriam lui écrive une lettre où elle reconnaît avoir abusé de la faiblesse d’une vieille dame.



Pendant ce temps là, le bonheur d’Alex et Julie est dérangé par le retour d’une amie d’enfance de Julie. Celle-ci sort de prison et déteste tout ce qui touche à la police… Julie demande à Alex de s’éclipser et n’ose pas dire à son amie qu’elle est en couple avec un flic.

Rendez-vous vendredi 17 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

