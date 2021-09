Un si grand soleil : Claire et Myriam mises en examen, Serge couvre Camille, ce qui vous attend mercredi 15 septembre (épisode n°732 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°732 qui sera diffusé le mercredi 15 septembre, Serge va finalement couvrir Camille et Kira !



En effet, face à son détective privé, il fait mine de ne pas avoir reconnu les deux adolescentes et affirme même que c’était sûrement juste pour sa piscine… Il met ensuite la pression à Camille, affirmant que Kira et elle n’auront pas de souci mais que son client sera moins tendre. Camille veut rendre les documents mais Kira refuse.

Plus tard, Strassen retrouve le détective privé, qui pense que Serge a bien identifié les deux jeunes femmes. Il compte planquer devant le lycée pour les retrouver…



De son côté, Laetitia se pose des questions alors que Serge explique ne pas avoir de temps pour la voir.

Et Alex apprend par le procureur que Myriam et Claire vont être mises en examen à cause de l’article du blog. Alex prévient Myriam et lui conseille de renoncer à l’héritage…

Rendez-vous mercredi 15 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

