« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 3 ? (résumé + replay 14 septembre)

Koh-Lanta, La Légende, épisode 3 du mardi 14 septembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta, La Légende », après une semaine de coupure pour cause de foot. Après leur élimination lors du dernier conseil, Patrick et Cindy rejoignent l’île des bannis. Ils retrouvent Hugo et Karima.



Denis accueille les quatre naufragés des bannis pour leur première épreuve. Les deux premiers retourneront sur l’île des bannis et les deux autres seront définitivement éliminés. Il s’agit d’une épreuve d’équilibre et ça s’annonce compliqué ! Hugo est le premier à réussir, il reste donc dans l’aventure. Karima réussit à son tour, Patrick et Cindy sont donc définitivement éliminés !

Sur le camps, les femmes essaient de retourner Alexandra contre Loïc… La jeune femme ne veut pas trahir son ami.



Les femmes et les hommes sont convoqués. Denis les informe qu’ils vont être réunis et formeront deux équipes : les jaunes et les rouges. Loïc et Clémence sont les premiers à choisir l’aventurier suivant de leurs équipes.



Les rouges : Loïc, Alexandra, Teheiura, Alix, Laurent, Clémentine, Jade, et Namadia

Les jaunes : Clémence, Coumba, Claude, Maxime, Sam, Candice, Philippe, et Christelle

Les deux équipes formées, elles enchainent sur le premier confort de la saison. Et c’est une victoire pour les jaunes, qui remportent le kit de pêche. Denis informe les jaunes qu’ils vont aller sur le camps des femmes, et les rouges sur le camps des hommes.

Chez les jaunes, Coumba et Claude vont pêcher pour nourrir leur équipe. Mission réussie tandis que chez les rouges, Teheiura réussit à pêcher un poulpe !

Sur l’île des bannis, Hugo et Karima ont faim. Et chez les rouges, on décide d’aller tuer des crabes de nuit.

Le lendemain, la bouteille annonce la première épreuve d’immunité en équipes. Il s’agit d’aller récupérer 10 raies mantas par équipe, sous l’eau. C’est très serré mais la victoire va finalement aux rouges ! Ils sont donc immunisés tandis que les jaunes vont devoir affronter le conseil et éliminer l’un des leurs. Claude et Coumba se disputent…

De retour sur le camps jaune, Clémence se sent clairement en danger. Elle décide de chercher un collier. Et les femmes comptent bien continuer leur alliance.

C’est l’heure du conseil, personne ne sort de collier d’immunité. Et c’est finalement Maxime qui est éliminé ! Maxime est surpris et choqué, il ne comprend pas et pensait que les hommes voulaient se retrouver entre eux. Sam et Claude ne sont pas d’accord. Mais Maxime découvre ensuite qu’il a une seconde chance…

Si vous avez manqué l’épisode 3 de Koh-Lanta du 14 septembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 21 septembre pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta, La Légende ».

