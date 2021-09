Un si grand soleil en avance : Céline retire sa plainte (résumé + vidéo épisode n°739 du 27 septembre 2021)

5 ( 5 )



Un si grand soleil du 27 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le plan de Claire semble avoir fonctionné à merveille ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Céline décide de retirer sa plaine contre Myriam et Claire, et elle l’annonce au procureur.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 739

Sous pression, Céline a décidé de retirer sa plainte contre Myriam et Claire. Avec son avocat, Serge Levars, ils se rendent dans le bureau du procurer Bernier pour lui annoncer. Il ne cache pas sa surprise face à se revirement…



Quant à Christophe, il n’apprécie pas certaines initiatives, et Élise espère obtenir les aveux qu’elle attendait.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

