Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 octobre 2021

5 ( 5 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 15 octobre 2021 – Alors que le week-end s’achève, comme tous les dimanches soirs, on propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus impatients de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Eliott va porter plainte suite à une usurpation d’identité. Et derrière tout ça se cache quelqu’un qu’Eliott connait bien…

De son côté, Becker doit faire face au retour dans sa vie de son ex-femme, Claudine. Janet va être jalouse…



Annonces





Lundi 11 octobre 2021, épisode 749 : Alors que Dylan se retrouve dans une situation délicate vis-à-vis d’Antonin, Becker tente de garder le contrôle de la situation. De son côté, Inès supportera-t-elle longtemps le jugement de ses proches ?

Mardi 12 octobre 2021, épisode 750 : Tandis que Janet est intriguée par l’attitude de Becker, Élise avance sur la plainte d’Eliott. De leur côté, Sabine et Enzo retrouvent un membre de leur famille qui se montre quelque peu envahissant.

Mercredi 13 octobre 2021, épisode 751 : Alors que Janet fait la rencontre de Claudine, l’ex-femme de Becker, Eliott découvre pourquoi il est interdit bancaire, et qui lui a usurpé son identité. De son côté, Manu tient un nouveau suspect dans l’affaire du meurtre à l’opéra…

Jeudi 14 octobre 2021, épisode 752 : Tandis que Janet se pose des questions sur les intentions de Claudine à l’égard de Becker, Alicia accuse Eliott d’être responsable des déboires de Gaspard. Parallèlement, Enzo cherche à en savoir plus sur le passé de son grand-père…

Vendredi 15 octobre 2021, épisode 753 Alors que la jalousie de Janet crée des tensions avec Becker, Claudine trouve un élément déterminant qui pourrait sauver Tristan. De son côté, Anissa fait le ménage dans son histoire d’amour contrariée.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 27 septembre au 1er octobre 2021 en cliquant ICI du 4 au 8 octobre 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés