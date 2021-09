Un si grand soleil : Serge déterminé, Myriam prête à renoncer, ce qui vous attend lundi 13 septembre (épisode n°730 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°730 qui sera diffusé le lundi 13 septembre, c’est l’heure des funérailles de Violette.



Un moment très triste pur Myriam, qui pleure dans les bras de Claire. Myriam espère enterrer la hache de guerre avec Céline en lui proposant de disperser ses cendres ensemble sur son terrain… Mais Céline ne veut plus lui parler, elle lui demande de passer par son avocat désormais !

Dépitée, Myriam réfléchit à renoncer à l’héritage pour calmer les tensions. Mais Claire lui déconseille, elle pense que ce serait donner raison à Céline et avouer qu’elles n’ont pas été honnêtes. Claire préfère assumer.



De son côté, Serge est au pied du mur et déterminé à retrouver ses documents. Il en parle à son détective privé, qui veut passer par les images de la caméra de surveillance d’un voisin…

Quant à Eliott, il insiste encore auprès d’Alicia pour l’aider alors qu’il a vu qu’elle distribuait des prospectus dans la rue. Au lycée, Eve surprend une conversation et comprend que Gaspard a de l’argent. Elle en parle à Eliott, qui ne sait pas non plus d’où ça vient. Il interroge son demi-frère, qui affirme que c’est sa mère qui a de l’argent de côté. Eliott a du mal à le croire…

Rendez-vous lundi 13 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

