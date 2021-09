« The Voice » du 11 septembre 2021 : c’est parti pour la version « all stars » (vidéos)

4.9 ( 7 )



« The Voice » du 11 septembre 2021. Et c’est parti pour la version « all stars » de votre télé-crochet préféré « The Voice ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 avec Nikos Aligas et 5 coachs emblématiques de l’émission : Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika, mais aussi le coach incontournable de « THE VOICE KIDS », Patrick Fiori.



« The Voice All Stars » : présentation

«THE VOICE» fête ses 10 ans ! 10 ans durant lesquels plus de 1 000 talents ont foulé cette scène mythique. Des voix iconiques, avec plus de 10 millions d’albums vendus, des participations aux plus grandes comédies musicales, 18 NRJ Music Awards, 3 Victoires de la musique, 1 César. 10 ans durant lesquels les plus grands artistes français ont vibré dans les fauteuils rouges.

Pour fêter cet anniversaire, débute une saison pas comme les autres : «THE VOICE ALL STARS», une première dans le monde. Un niveau de compétition absolument hors du commun qui réunit la crème de la crème des Talents passés dans «THE VOICE» et cinq coachs historiques du programme.

5 COACHS EMBLÉMATIQUES DANS LES FAUTEUILS ROUGES

A l’occasion de cette saison exceptionnelle, ce ne sont pas quatre mais cinq coachs qui vont prendre place dans les célèbres fauteuils rouges. Une première mondiale !



Aux côtés de Nikos Aliagas, des coachs historiques de «THE VOICE» : Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika, mais aussi le coach incontournable de « THE VOICE KIDS », Patrick Fiori, qui fait ses grands débuts dans une version adulte.

LA CRÈME DE LA CRÈME DES TALENTS

Des coachs exceptionnels… mais également des Talents tout autant uniques, singuliers, ayant marqué l’histoire de ce programme. Pour cette saison All Stars, les plus belles voix de «THE VOICE» et «THE VOICE KIDS» ont décidé de revenir fouler la scène et repasser une audition à l’aveugle. La crème de la crème des Talents sera au rendez-vous. Ils vont de nouveau goûter au plaisir de la compétition et tenter de faire, une nouvelle fois, se retourner les célèbres fauteuils rouges. Cette émission a changé leur vie, ils vivent désormais de la musique mais ces artistes vont se remettre en jeu avec un défi de taille : aller plus loin que la première fois et remporter le titre de «THE VOICE ALL STARS». Tout comme les coachs, découvrez ou redécouvrez des Talents, replongez dans les souvenirs de leurs premiers passages et de leur histoire depuis «THE VOICE», mais surtout, vibrez avec eux dans cette nouvelle aventure.

DES AUDITIONS À L’AVEUGLE QUI NE RESSEMBLENT À AUCUNE AUTRE, SUIVIES IMMÉDIATEMENT DE CROSS BATTLES ÉPIQUES ET DE LIVES !

Lors de ces auditions à l’aveugle, les coachs vont devoir constituer des équipes de six Talents. Après cette première étape riche en émotions, ils vont ensuite devoir s’affronter directement dans les fameuses et redoutées Cross Battles. Chaque coach choisira quel Talent il va envoyer sur scène pour attaquer une autre équipe. L’autre coach répondra à cette attaque en choisissant un de ses Talents à mettre en face.

Les deux Talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross Battle et l’enverra directement en demi-finale en direct.

Pour les coachs, il faudra être stratège et faire les bons choix. C’est un plongeon dans l’inconnu aux multiples possibilités.

« The Voice » du 11 septembre 2021 : vidéos

En attendant ce soir nous avons choisi de vous proposer en vidéo la prestation d’Anne Sila qui a marqué l’histoire du programme…

#TheVoiceAllStars

Elle a marqué l’histoire de The Voice, et The Voice a marqué sa vie.

Découvrez la prestation d’Anne Sila dans The Voice All Stars✨

RDV samedi à 21h05 avec @JeniferOfficiel @Zazieonline @florentpagny @mikasounds @patrickfiorioff & @nikosaliagas sur TF1 & MYTF1✌️ pic.twitter.com/lHiMKtcxfN — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) September 8, 2021

« The Voice » fait son grand retour ce soir, samedi 11 septembre 2021, sur TF1 et MYTF1.

