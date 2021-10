Demain nous appartient du 28 octobre : Marjorie s’attaque à Anna (résumé + vidéo épisode 1045 en avance)

5 ( 2 )



Publicité





Demain nous appartient du 28 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1045 de DNA – Les choses tournent mal pour Anna dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Marjorie est déterminée à se venger et Karim vient informer Anna qu’elle a déposé une main courante contre elle !…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Noa innocent, Chloé et Xavier prêts à rompre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 octobre)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1045

Après sa violente dispute de la veille avec Marjorie. Jim s’active pour nettoyer tous les dégâts dans la maison. Le sol est recouvert de morceaux de verre, et Jim se coupe à sang avec l’un d’eux. La dispute a dû être extrêmement violente pour qu’il en arrive là…



Publicité





La patiente d’Anna semble en très mauvaise posture tandis que le rival de Karim est de plus en plus obsédé par la jeune femme. Alex et Chloé se font surprendre par Raphaëlle. Victoire se confie à Samuel : depuis son opération, elle a perdu confiance en elle.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1045 du 28 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés