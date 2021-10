Demain nous appartient du 6 octobre : Georges refuse de croire Victoire (résumé + vidéo épisode 1029 en avance)

5 ( 5 )



Demain nous appartient du 6 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1029 de DNA – Victoire est convaincue que Samuel a raison au sujet de la mémoire cellulaire dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, elle décide d’en parler à Georges pour qu’il l’aide, mais il refuse de la croire…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient : Alexandre Varga arrive !



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1029

Victoire explique ses visions à Georges. Elle lui parle du phénomène lié à la mémoire cellulaire et est persuadée de ressentir la même chose. Il essaie de la raisonner mais elle est convaincue et se sent incomprise. Georges voudrait que Victoire lâche l’affaire et il s’en prend à Samuel. Mais Sara et Roxane acceptent de l’aider. Leurs découvertes sont troublantes…



Jack avoue à Maud qu’elle compte vraiment pour lui. Charlie prend de l’avance sur Sofia dans leur course pour l’élection de la présidence du bureau des élèves.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1029 du 6 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

