EXCLU Plus belle la vie : Camille et Jacob prêts à tuer Kévin, Abdel disparait (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 22 octobre Accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que César est mort, il a été tué par Jacob.

Mais aux yeux d’Emma et Barbara, César a simplement quitter la France pour démarrer une nouvelle vie loin de Marseille. La police croit Jacob mort alors qu’il s’apprête à tuer Kévin… Camille veut faire croire à un faux suicide de Kévin et écrit une lettre d’adieux en son nom. Jacob piste Kévin…



Alison est morte d’inquiétude, Abdel a disparu. Nisma et Alison viennent signaler la disparition au commissariat. Boher, qui les reçoit, est également inquiet. Il demande à Nisma de lui décrire les derniers moments avec Abdel. Elle se mure dans le silence et ne dit pas qu’elle s’est disputée avec juste avant…

Jean-Paul leur explique le lendemain qu’Abdel s’est fait enlever par un homme dans un fourgon. Alison est complètement abattue et Boher vient l’achever quand il lui fait part des derniers éléments : du sang a été retrouvé sur la veste d’Abdel et sa montre au fond du lac. Il reste très peu d’espoir pour qu’Abdel soit en vie !

De leur côté, Franck et Kalya préparent leur faux mariage. Personne à part Noé n’est dans la confidence. Barrault travaille avec Meinar à la mairie, un chasseur de mariage blanc qui est en charge de dénoncer celui de Franck et de Kalya.

Quant à Laetitia, elle est jalouse de voir Valentin en couple avec Delphine…

