Ici tout commence spoilers : des retours, la mère de Naël se dévoile, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 octobre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 18 au 22 octobre 2021 – Le week-end commence à peine et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton « Ici tout commence » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être encore bien mouvementé à l’institut Auguste Armand !



En effet, deux retours vont venir secouer Célia et Gaëtan. Il s’agit d’abord du retour de Jérémy, qui bouleverse Célia et a une incidence sur sa relation avec Solal…

Et ensuite, c’est Ludivine qui sera de retour en fin de semaine. Elle va très vite se poser des questions sur Gaëtan et sa vie sentimentale…



Après les mensonges de Marta, c’est la véritable mère de Naël qui va enfin se dévoiler et prendre ses responsabilités.

Quant à Salomé, elle n’arrive pas à tourner la page et en veut toujours à Maxime… Devenu prof, Louis continue de leur mener la vie dure.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 18 au 22 octobre 2021

Lundi 18 octobre (épisode 251) : Un terrible évènement vient bouleverser Rose et Antoine et les plonge dans la culpabilité. Aux marais salants, Célia et Solal se rapprochent avant le retour d’un invité surprise. A l’institut, Zacharie rend son tablier.

Mardi 19 octobre (épisode 252) : Naël est caché par sa mère. Marta et Rose décident de venir en aide à cette dernière, mais Clotilde n’est pas de cet avis. Le retour d’un ancien élève bouscule le quotidien de Célia. Au cours de leur enquête, Mehdi et Hortense font une troublante découverte.

Mercredi 20 octobre (épisode 253) : Incapable de supporter la séparation avec son fils, la mère de Naël révèle son identité à l’institut. Chamboulés par un visiteur, Solal et Célia ne savent plus comment se comporter. En cuisine, Louis trouve un nouveau moyen de se venger de Maxime.

Jeudi 21 octobre (épisode 254) : La mère de Naël n’est pas sûre de réussir à s’en occuper seule, mais elle refuse de contacter le père du bébé. Pendant ce temps, Salomé fait de son mieux pour passer à autre chose, mais la colère prend le dessus. Aux marais salants, un retour surprise bouleverse les plans de Gaëtan.

Vendredi 22 octobre (épisode 255) : Dérangés par l’inconstance de Jasmine, Teyssier et Constance préparent un test de compétences. Incapable de se contrôler, Salomé se venge en plein service. Gaëtan est questionné par Ludivine sur sa vie amoureuse.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 18 au 22 octobre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

