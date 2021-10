« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 5 novembre 2021

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 novembre 2021 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Mais si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire Franck et Laetitia doivent lutter contre leurs sentiments alors que Delphine et Valentin sont bien décidés à les rendre jaloux…

Karim et Boher s’unissent pour tenter de retrouver Abdel tandis qu’Adriana Karembeu fait son arrivée. Romain est très vite sous son charme…



Et au lycée, la nouvelle CPE ne fait pas l’unanimité.

Lundi 1er novembre 2021, épisode 4401 : Karim et Boher sont sur la piste de l’agresseur d’Abdel, tandis que Betty devient la cible de Vanessa malgré la bienveillance de Mouss. Le plan de Delphine pour aider Valentin marchera-t-il ?

Mardi 2 novembre 2021, épisode 4402 : L’enquête de Karim et Boher patine, alors que Bilal et Nisma s’adaptent chez les survivalistes. Vidal est le seul à ne pas reconnaitre Adriana, tandis que Franck et Laëtitia luttent contre leurs sentiments.

Mercredi 3 novembre 2021, épisode 4403 : Le suspect risque d’échapper à Karim et Boher, et Mouss plaide la cause de Betty contre Vanessa. Franck et Laëtitia vont-ils tomber les masques ?

Jeudi 4 novembre 2021, épisode 4404 : Vidal découvre enfin qui est Adriana. De son côté, Vanessa aura-t-elle la peau de Betty et Mouss ? Quant à Karim et Abdel, réussiront-ils à faire parler celui qui a enlevé Abdel ?

Vendredi 5 novembre 2021, épisode 4405 Betty devient la cible numéro un de Vanessa. De son côté, Mouss convaincra-t-il Rochat de lui laisser une chance ? Quant à Vidal et Adriana, une vie normale est-elle encore possible pour eux au Mistral ?

