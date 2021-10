« Germinal » : premières images de la nouvelle série de France 2 qui débarque le 27 octobre 2021

4.3 ( 6 )



Annonces





« Germinal », c’est la nouvelle mini-série évènement de France 2 et elle s’apprête à débarquer à compter du mercredi 27 octobre 2021.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Germinal » c’est une adaptation moderne et audacieuse de l’œuvre monumentale d’Émile Zola en six épisodes, avec aux commandes de jeunes talents : Julien Lilti à l’écriture (Hippocrate), David Hourrègue (Skam) à la réalisation et dans le rôle principal Louis Peres (Mental). Cette nouvelle série réunit également un casting européen d’exception.

« Germinal » : l’histoire

Après avoir dû fuir Lille, Etienne Lantier se réfugie à Montsou où il est engagé comme mineur. Il rencontre les Maheu et tombe amoureux de leur fille Catherine mais celle-ci est courtisée par Chaval et semble lui donner sa préférence. Au contact des mineurs, Etienne se révolte contre la misère dans laquelle ils sont tenus par la Compagnie des Mines. Quand cette dernière décide de baisser les salaires, Etienne pousse à la grève et prend la tête de la contestation. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais sont victimes d’une répression violente. Etienne ne peut cependant renoncer à son idéal ; il sait qu’un jour la force ouvrière, encore en germination, viendra à bout des injustices.

Casting

Louis Peres (Étienne Lantier)

Guillaume de Tonquédec (Philippe Hennebeau)

Alix Poisson (La Maheude)

Thierry Godard (Le Maheu)

Natacha Lindinger (Mme Hennebeau)

Sami Bouajila (Victor Deneulin)

Jonas Bloquet (Antoine Chaval)

Rose-Marie Perreault (Catherine Maheu)…



Annonces





Les images

Voici quelques images en attendant la diffusion sur la chaîne…

Préparez-vous à la descente… « Germinal » débarque bientôt sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés