« Good Doctor » du 13 octobre 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 4)

« Good Doctor » du 13 octobre 2021. Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor », vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 13 octobre 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Dans la salle d’attente »

Une fusillade a eu lieu non loin de Saint-Bonaventure, lors d’une manifestation. Les deux seules victimes sont de jeunes garçons de 8 et 9 ans, Ethan et Mason, dont les mères respectives vont passer la journée dans la salle d’attente où Lea attend les résultats d’une prise de sang. Andrews, Asher et Claire s’occupent de Mason, atteint de plusieurs balles à la poitrine et à l’abdomen. Shaun, Park, Jordan et Lim et prennent en charge Ethan, qui a reçu une balle dans la tête.

Docteur nounours

Le docteur Wolke et le docteur Park s’occupent de Maxine Stanley, femme pétillante de 87 ans, atteinte d’un cancer en phase terminale et qui refuse l’acharnement thérapeutique. Ahser essaie par tous les moyens de la convaincre de se battre. Il va jusqu’à enfreindre la loi en lui administrant des antibiotiques. Mais devant la profonde solitude de sa patiente, il se rend compte qu’il commet une erreur. Inquiet pour leur bébé, Shaun exige de faire passer toute une batterie d’examens à Lea.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

