« J’ai menti » du 13 octobre 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur France 2

« J’ai menti » du 13 octobre 2021. Après son beau succès d’audience de la semaine dernière, votre série est de retour ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV.



Portée par Camille Lou et Thierry Neuvic et réalisée par Frédéric Berthe, cette série interroge, avec les codes narratifs du thriller, sur la capacité à avancer dans la vie, après avoir proféré, adolescent, un mensonge. Insignifiant au premier abord, il devient une véritable catastrophe au fil du temps.

Comment affronter alors les dommages collatéraux qu’il engendre et ses conséquences parfois irréversibles ?

« J’ai menti » du 13 octobre 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3

2003 : Audrey tente de se convaincre que Cortez est bien le tueur Itsas et de tout oublier. Elle s’accroche comme à une bouée à sa relation avec Joseph. Une passion intense naît, même si les deux doivent se voir en cachette. Alors qu’elle fête l’enterrement de vie de jeune fille de Maialen sur la plage, Audrey a une véritable crise de panique. Elle est conduite à l’hôpital…



2019 : Pauline ayant fait un malaise, la procureure veut la dessaisir de l’enquête. Elle rattrape le coup en lui proposant un binôme, avec son père. En garde à vue, Conan avoue avoir rencontré Maialen. Celle-ci lui avait tendu un piège avec un complice. Son ADN ne matche pas, il est innocenté. L’enquête s’oriente alors sur la piste du mystérieux petit ami de Maialen.

Épisode 4

2003 : Audrey vient chez Elaura s’excuser de sa crise lors de l’enterrement de vie de jeune fille. Mais quelqu’un rôde autour de la maison où vit Elaura. Quand Franck et sa femme Marianne (45 ans) rentrent, la maison est vide. Aucune trace de leur fille. On retrouve bientôt son corps sur une plage : Itsas a encore frappé. Ce n’était pas Nacho Cortez. À partir de là, un déferlement de haine s’abat sur Audrey et sa famille. La vérité éclate sur l’idylle Joseph-Audrey : sa femme le met à la porte. Il est aussi dessaisi de l’enquête. Audrey, elle, est accusée par tous d’avoir menti sur tout. Y compris son agression. Quand elle découvre que Joseph a quitté le Pays basque, elle s’effondre…

2019 : en garde à vue, Patxi finit par craquer : il était le petit ami de Maialen. Il l’a trouvée mourante sur le lieu de son agression. Patxi a tenté de conduire Maialen aux urgences, mais à son arrivée, elle était morte. De peur d’être accusé, c’est lui qui a abandonné le corps dans la forêt. Mais il ne l’a pas tuée ! Une voiture tente de renverser Audrey. Mais Joseph refuse de croire que c’est Itsas. Pauline fait un malaise. Elle est conduite à l’hôpital et a interdiction de travailler. Joseph prend l’enquête en charge. Il encourage Audrey à rentrer à Paris. Pendant ce temps, Ana s’obstine à découvrir le meurtrier de sa copine. Elle s’inscrit sur la même appli de rencontres que Maialen. Un type inquiétant lui donne rendez-vous. Itsas

« J’ai menti », de Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, ça continue ce soir dès 21hO5 sur France 2.

