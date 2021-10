Plus belle la vie : ce soir, Patrick dit la vérité à Emilie (résumé + vidéo épisode 4388 PBLV du 13 octobre 2021)

4 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4388 du mercredi 13 octobre 2021 – Patrick va finalement se décider à dire la vérité à Emilie au sujet de Kévin dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il lui annonce que c’est lui qui a demandé à Kévin de se rapprocher de Camille pour coincer Jacob… Emilie tombe de haut !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4388

Patrick raconte toute la vérité à Emilie : il a demandé à Kevin d’approcher Camille pour lui soutirer des informations. Emilie est bouleversée d’apprendre que tout ça vient de son propre père. Baptiste va sortir de l’hôpital et Emma ne veut plus que Camille vive avec eux. Elle la met dehors. Emma et Baptiste rentrent au Mistral, plus soudés que jamais devant une Barbara fataliste et un César qui a tout perdu. Pour Baptiste, le retour à la normale va prendre un peu de temps…



Iris, en grande fan, vient réveiller le couple Noé/Lola dans l’arbre en apportant le petit déjeuner. Betty voudrait faire une déclaration à Kilian mais ne trouve pas mots, elle choisit donc de lui écrire une lettre. De son côté, Sophie est revenue et exige de Kilian des explications sur cette histoire de cannabis…

Sacha et Luna reprennent l’enquête. Dans ses souvenirs, Sacha se souvient d’une compostions d’un numéro de téléphone. A l’aide du son, il retrouve le numéro et à qui il appartient…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4388 du 13 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

