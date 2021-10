Ici tout commence du 11 octobre : Marta explique tout à Rose et Antoine (résumé + vidéo épisode 246)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 11 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 246 – Après avoir révélé être la mère de Naël, Marta va tout expliquer à Rose et Antoine ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Elle se confie sur son déni de grossesse et ce qui l’a amenée à abandonner son bébé…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 246

Marta raconte son secret à Rose et Antoine. Ils cherchent à comprendre comment tout ça s’est passé pour elle et surtout pourquoi elle a abandonné Naël dans la serre. Ne risque-t-elle pas de changer encore d’avis ?



Marta révèle ensuite son secret à Théo, qui est dévasté de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Enzo s’implique trop dans la relation de Maxime et Salomé. Aux marais salants, Noémie découvre le secret de Stella.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 246 du 11 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

