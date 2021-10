Ici tout commence spoilers : Marta révèle la vérité, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 octobre)

4.2 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 11 au 15 octobre 2021 – Le week-end commence à peine et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton « Ici tout commence » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Marta.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Marta révèle la vérité au sujet de Naël et son déni de grossesse. Mais Constance et Rose doutent de sa version… Et tout l’institut se demande qui est le père du bébé !

De son côté, Louis prend un malin plaisir à faire travailler Maxime et Salomé ensemble. Et alors qu’il apprend que sa mère est sur le départ, Louis fait une proposition à Teyssier.



Annonces





Quant à Mehdi, il décide d’enquêter sur le nouveau prof de pâtisserie.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 11 au 15 octobre 2021

Lundi 11 octobre (épisode 246) : Marta révèle son secret à Théo qui est dévasté de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Enzo s’implique trop dans la relation de Maxime et Salomé. Aux marais salants, Noémie découvre le secret de Stella.

Mardi 12 octobre (épisode 247) : Tandis que Constance doute du récit de Marta, Rose et Clotilde font appel à Joaquim pour découvrir la vérité… Aux marais salants, la tension monte entre Stella et son beau-frère. En cuisine, Louis s’acharne sur Maxime et Salomé.

Mercredi 13 octobre (épisode 248) : Rose fait une découverte qui risque de mettre à mal le bonheur de Théo et Marta. A l’institut, Deva se confie à Tom sur ses véritables sentiments envers Enzo. Chez les Guinot, Louis s’inquiète à l’idée d’un possible départ de sa mère.

Jeudi 14 octobre (épisode 249) : Marta craint que certaines révélations ne l’éloignent de Théo. En cuisine, Enzo et Tom se disputent les faveurs de Deva. Eliott, Mehdi et Hortense enquêtent sur le mystérieux Zacharie.

Vendredi 15 octobre (épisode 250) : Après réflexion, Théo fait un pas vers Marta et cela pourrait bien révolutionner leur vie. Eliott et Mehdi vont toujours plus loin dans leurs recherches sur la vie privée d’un professeur, au risque de se montrer trop intrusif. Louis vient en aide à sa mère en faisant une audacieuse proposition à Teyssier.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 11 au 15 octobre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés