Ici tout commence : la série fête son 1er anniversaire le 2 novembre

C’est le lundi 2 novembre 2020 que Maxime Delcourt (Clément Rémiens) poussait pour la première fois les portes de l’Institut Auguste Armand. Une grande école culinaire qui allait devenir le théâtre d’intrigues, de passions, de drames mais aussi de joie et d’émulation entre les élèves sous la conduite d’un corps enseignant exigeant et hautement qualifié.



Aujourd’hui, « Ici tout commence » est devenue la série d’une génération et fête son 1er anniversaire.



Inspirante et captivante, la saga réunit chaque soir 3.7M de téléspectateurs qui attendent la suite des aventures de Rose, Clotilde, Hortense, Teyssier, Greg, Eliott, Salomé et les autres.

Une fiction qui aborde tous les sujets d’actualité, même les plus tabous, avec une grande justesse. Des histoires qui permettent au public d’échanger, en famille ou sur les réseaux sociaux, autour des thématiques abordées comme le polyamour, la maladie ou encore l’homosexualité.

Un cast qui mèle des talents reconnus et aimés du public à de jeunes comédiens qui reflètent parfaitement la diversité de notre société. Une équipe formidable qui rend ces personnages humains et attachants.



DES AUDIENCES AU TOP

Ici tout commence réuni en moyenne 3.7M de téléspectateurs et s’est installée comme un rendez-vous majeur de la grille de TF1.

La saga a permis une augmentation de 45% sur la case sur les individus 4+ et 53% sur les FRDA-50a !

Ici tout commence s’impose comme le feuilleton d’access le plus puissant en PDA, notamment sur les cibles féminines (29% de pda en moyenne sur les FRDA-50a) et sur les 25-49a avec 24% de pda.

Pour ce 1er anniversaire, la série continue d’explorer des thèmes d’actualité avec une arche autour du harcèlement sexuel au sein de l’Institut. Nous allons également découvrir les premiers pas d’une nouvelle famille pas comme les autres, mais totalement dans « l’esprit d’ITC »…

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL POUR FETER CE 1ER ANNIVERSAIRE

Pour fêter la première bougie et le succès incroyable de Ici tout commence, TF1 organise un événement exceptionnel en présence des héros de la série !

Pour remercier les fans de leur fidélité, nous proposerons au public de rencontrer les acteurs de la série dans le cadre de la première convention Ici tout Commence.

Lors de cette première convention, les téléspectateurs pourront rencontrer les comédiens de la série, participer à une session de questions-réponses, prendre des photos… L’occasion de passer un moment unique en leur compagnie.

Cet événement hors norme se déroulera à Paris le 1er novembre après-midi en présence des héros de la série :

Clément Rémiens (Maxime Delcourt), Agustin Galiana (Lisandro Inesta), Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel), Nicolas Anselmo (Eliott Prévost), Catherine Davydzenka (Hortense Rochemont), Mikaël Mittelstadt (Greg Delobel), Benjamin Baroche (Emmanuel Teyssier), Catherine Marchal (Claire Guinot), Lucien Belvès (Lionel Lanneau), Rebecca Benhamour (Célia Gaissac), Terence Telle (Gaëtan Rivière)…

