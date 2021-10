« Il est elle » avec Odile Vuillemin et Jonathan Zaccaï : le 1er novembre 2021 sur TF1

5 ( 7 )



« Il est elle » est l’un des téléfilms évènements de cette rentrée 2021/2022. Porté par Odile Vuillemin, Jonathan Zaccaï et Andréa Furet, il sera diffusé le lundi 1er novembre 2021 sur TF1 et en replay sur MYTF1.



« Il est elle » : l’histoire

La vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d’être une fille dans un corps de garçon. Alors que la puberté de Julien avance, il leur répète qu’il ne pourra pas supporter de voir son corps se transformer en quelque chose qui lui semble monstrueux. Sabine et Cédric sont confrontés à un dilemme insoluble : faire un saut dans l’inconnu en accompagnant leur enfant encore si jeune dans une transition vers le genre féminin ou continuer d’essayer de lui faire accepter son corps tel qu’il est ? Le choix est d’autant plus complexe pour Sabine et Cédric qu’ils sont confrontés à des avis médicaux divergents, et qu’eux-mêmes commencent à se forger des convictions opposées… Tandis que Julien semble de plus en plus fragile, Sabine et Cédric réalisent qu’ils ne vont pas seulement devoir se battre pour leur enfant, mais également pour l’unité de leur famille.

« Il est elle », une production And So On Films en coproduction avec TF1



Librement inspirée de l’ouvrage Barricades de Charlotte Bousquet et Jaypee – Guff Stream éditeur

Scénario de Catherine Ramberg

Adaptée par Catherine Ramberg et Thomas Boullé

Dialogues de Thomas Boullé Réalisée par Clément Miche

