« Le Brio » : histoire et interprètes du film proposé par France 2 ce soir (dimanche 10 octobre 2021)

4.4 ( 7 )



Annonces





« Le Brio » d’Yvan Attal est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Le Brio » : l’histoire

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Le saviez-vous ?

– Camélia Jordana a obtenu pour ce rôle le César du meilleur espoir féminin tandis que Daniel Auteuil s’est contenté d’une simple nomination dans la catégorie « meilleur acteur »

– Jolie succès en France, le film a dépassé la barre symbolique du million de spectateurs en salles avec 1 114 497 entrées au compteur.



Annonces





Notre avis

Un film sympathique, des personnages attachants, un scénario juste et un Daniel Auteuil au meilleur de sa forme font de ce film une bonne surprise. Dommage que tout soit si prévisible…

Casting : interprètes

Et avec dans les rôles pirncipaux : Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude ou bien encore Jean-Baptiste Lafarge.

« Le Brio » : bande-annonce vidéo

(Re)découvrez la bande-annonce de votre film de ce soir sur France 2

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés