« Cinquante nuances de Grey » puis « Cinquante nuances plus sombres » ce soir sur TF1 (dimanche 10 octobre 2021)

4.4 ( 7 )



Annonces





« Cinquante nuances de Grey » puis « Cinquante nuances plus sombres », les premier et seconds volets de la trilogie imaginée et écrite E. L. James sont à voir ou revoir ce soir sur TF1 dès 21h05.À (re)découvrir également en streaming via la fonction de MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Signalétique – Déconseillé aux moins de 12 ans –

« Cinquante nuances de Grey » : l’histoire

Christian Grey est un richissime homme d’affaires de Seattle. Anastasia Steele est une étudiante sans la moindre expérience avec les hommes. Rien ne prédestinait leur recontre, et pourtant. Quand Katherine, la colocataire apprentie journaliste tombe malade le jour de son interview avec Christian, Anastasia se dévoue. Lors de cet entrevue, la jeune femme tombe sous son charme et Christian n’est pas insensible. Enchaînant les occasions pour la revoir, il finit par lui avouer sa réelle intention : faire d’Anastasia sa soumise. Adepte de pratiques érotiques peu communes, il souhaite lui faire signer un contrat définissant les règles d’un jeu périlleux. Anastasia signera-t-elle ?



Annonces





« Cinquante nuances plus sombres » : l’histoire

Anastasia est désormais convaincue que sa relation avec Christian est vouée à l’échec. Après leur séparation, la jeune femme est engagée dans une maison d’édition. Blessé, Christian rêve de reconquérir Anastasia. Celle-ci lui impose certaines exigences avant de lui accorder une seconde chance…

Une passion destructrice peut-elle servir de base à un destin plus clair ? Oui, si l’on en croit les résolutions prises par l’insaisissable Christian Grey, qui a décidé de tourner le dos à un passé trop lourd à porter, qui lui a déjà trop coûté…

Dakota Johnson et Jamie Dornan vous attendent ce soir sur TF1… Gageons qu’ils devraient en convaincre plus d’un de les rejoindre.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés