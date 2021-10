« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 19 octobre 2021 : ce soir « Arthrose, ostéoporose : comment avoir des os en bonne santé ? »

5 ( 6 )

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 19 octobre 2021. Dans ce numéro inédit, Adriana Karembeu et Michel Cymes nous disent tout ou presque sur l’arthrose et l’ostéoporose ou comment avoir des os en bonne santé.



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 19 octobre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

L’arthrose touche 10 millions de Français, et cela commence tôt : à partir de 40-45 ans. L’ostéoporose concerne 3 millions de personnes. Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte de toutes les techniques pour soulager les problèmes de notre squelette.

De Paris à Brest, en passant par Mérignac ou Tours, ils comprennent comment fonctionnent ces pathologies, lors d’expériences spectaculaires comme un vol zéro G (en apesanteur) qui, à cause de l’absence de gravité, simule les méfaits de la sédentarité. Ils apprennent comment lutter contre ces maladies, grâce à l’alimentation et à des exercices physiques simples réalisables au quotidien, dès le plus jeune âge.



Accompagnés de personnalités hors du commun (une championne du monde de kick boxing, une contorsionniste…) et de spécialistes des os (kinésithérapeutes, médecins du sport, chirurgiens orthopédistes…), ils découvrent aussi des techniques révolutionnaires qui permettent d’aider notre squelette à fonctionner au maximum de ses capacités. Paulus, 94 ans, leur montre notamment comment dévaler les pistes de ski sans effort et sans douleur, avec un exosquelette (une sorte de harnais). Dans les cas les plus extrêmes, il est même possible, grâce à des techniques de pointe, de faire remarcher des paraplégiques !

Adriana et Michel se demandent également comment sont composés nos os, pourquoi ils sont si solides et dans quels cas ils se brisent (400 000 fractures par an en France). Ils comparent notamment la résistance de l’os et du béton.

Le duo se questionne enfin sur les mécanismes de notre croissance, en rencontrant le basketteur Vincent Pourchot, 2m22… l’homme le plus grand de France.

« Arthrose, ostéoporose : comment avoir des os en bonne santé ? », c’est ce soir dans « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2 et France.TV.

