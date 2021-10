5 ( 4 )



« NCIS » du 8 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6. Comme chaque vendredi soir 6 épisodes à la suite de « NCIS » seront diffusés sur M6 dès 21h05. Accès également en streaming vidéo et replay sur 6PLAY . Malheureusement un seul inédit de la saison 18 cette semaine encore.



« NCIS » du 8 octobre 2021 : votre épisode inédit

Saison 18 – épisode 13 : Mauvaise conduite

L’équipe enquête sur un délit de fuite lorsqu’un chauffard provoque la mort d’un cycliste officier. Gibbs doit témoigner contre un escroc qui a arnaqué de nombreux clients de la Navy mais sa suspension du NCIS risque de le décrédibiliser…

Les rediffusions

Dès 21h55, M6 enchaînera avec des rediffusions…



Saison 16 – épisode 10 : Sans famille

Malgré leurs projets de vacances pour Noël, les membres du NCIS restent mobilisés sur une enquête, le meurtre d’un vétéran de la Navy, qui les conduit à découvrir un bébé volé. Les agents refusent de confier le nouveau-né aux services de protection de l’enfance tant qu’ils n’auront pas identifié ses parents…

Saison 16 – épisode 11 : Menace toxique

Le secrétaire à la Défense Wynn Crawford intervient dans une enquête du NCIS et demande l’arrestation McGee et Torres pour avoir piraté des dossiers gouvernementaux confidentiels. Gibbs et ses agents investiguaient sur une menace terroriste alarmante après la mort d’un homme par arme chimique…

Puis…

– Saison 11 – épisode 10 : Trio impossible

– Saison 11 – épisode 11 : Le mal de Noël

– Saison 10 – épisode 19 : La gloire de mon père

« NCIS » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

