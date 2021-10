« Danse avec les Stars » du 8 octobre 2021 : ce soir place aux DUELS ! Quel couple sera éliminé ?

4.2 ( 5 )



« Danse avec les Stars » du 8 octobre 2021 : quel couple sera éliminé ce soir ? Ce soir sur TF1, place au 4ème prime de « Danse avec les Stars » saison 11. Après l’élimination de Moussa et Coralie Licata, un nouveau couple sera prié de rentrer à la maison ce soir…



Pour savoir qui sera éliminé ce soir, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« Danse avec les Stars » du 8 octobre 2021 : ce soir les DUELS

Mais ce soir grande nouveauté dans DALS : les DUELS. La compétition va ainsi prendre un nouveau tournant qui pourrait en bouleverser plus d’un.

Le principe est simple. Le premier du classement va rencontrer le deuxième, le troisième, le quatrième et ainsi de suite. Autre subtilité : à la fin du duel, le couple perdant ira directement en face à face.



Rappelons que les couples encore en compétition sont :

💃🕺 Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme

💃🕺 Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

💃🕺 Lucie Lucas et Anthony Colette

💃🕺 Wejdene et Samuel Texier

💃🕺 Vaimalama Chaves et Christian Millette

💃🕺 Dita Von Teese et Christophe Licata

💃🕺 Michou et Elsa Bois

💃🕺 Gérémy Crédeville et Candice Pascal

💃🕺 Aurélie Pons et Adrien Caby

💃🕺 Tayc et Fauve Hautot

#DALS

Demain, la compétition prend un nouveau tournant 💥

Place aux Duels : Du jamais-vu dans l’histoire de DALS ⚡️ RDV demain dès 21h05 sur @TF1 et @MYTF1 pour les Duels de Danse Avec Les Stars ✨ pic.twitter.com/uSjqIJlxrU — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) October 7, 2021

Les Duels de Danse Avec Les Stars c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et bien sûr en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

