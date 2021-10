Quels artistes et invités de la grande soirée anniversaire de Jean-Jacques Goldman ce soir sur M6 ? (mercredi 6 octobre 2021)

5 ( 6 )



Quels artistes et invités de la grande soirée anniversaire de Jean-Jacques Goldman proposée par M6 ce soir ? Et oui car cette année, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans et ses 40 ans de carrière !



Pour célébrer les 70 ans de Jean-Jacques Goldman et ses 40 ans de carrière, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime anniversaire exceptionnel.

Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman, nous raconteront ce qu’elle représente pour eux et l’interpréteront dans une version et une mise en scène inédites ! Spectacle, émotion et souvenirs seront au rendez-vous pour cette grande fête orchestrée par Marie Portolano

Quels artistes et invités de la grande soirée anniversaire de Jean-Jacques Goldman ce soir sur M6 ?

Voici la liste des invités qui seront présents pour mettre à l’honneur l’artiste préféré des Français.



Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Slimane, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, Benabar.. et quelques autres que vous découvrirez au fil de l’émission.

Le saviez-vous ?

– Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français en 2020 pour la 10e fois (source JDD/IFOP). à Il a d’abord été snobé des maisons de disques et des chanteurs de l’époque, avant de connaître le succès grâce à son titre “Il suffira d’un signe”.

– Il a composé environ 250 titres dont quasiment la moitié pour d’autres artistes.

– Jean-Jacques Goldman a écrit et composé des titres pour les plus grands chanteurs francophones :

L’album “D’eux” dont il a écrit et composé les titres pour Céline Dion est l’album français le vendu au monde avec plus de 10 millions d’exemplaires écoulés. La carrière de Céline est ainsi lancée. Il est celui qui lui apprendra à “déchanter”. Ils nouent ensemble plus qu’une simple relation de travail, un vrai coup de foudre artistique, c’est d’ailleurs elle qui lui demandera de composer une dernière chanson pour René “Encore un soir”.

“L’envie” titre phare de Johnny Hallyday avait été au départ composé pour Sardou (qui l’avait refusé). C’est Johnny qui insistera pour que Jean-Jacques lui produise tout un album et c’est ainsi que naîtront les titres incontournables de “Laura” et “J’oublierai ton nom”. à Jean-Jacques est aussi à l’origine de la chanson emblématique des Restos du cœur que Coluche lui avait commandé

– Jean-Jacques est aussi à l’origine de la chanson emblématique des Restos du cœur que Coluche lui avait commandé

Et après

Le show sera suivi de “Jean-Jacques Goldman, la soirée continue” consacré aux tubes actuels des artistes ayant rendu hommage à Jean-Jacques Goldman pour son anniversaire

Puis du documentaire « Un héros si discret ». Avec son entourage proche, Céline Dion, Johnny Hallyday, Michel Drucker ou encore M.Pokora, Laurent Boyer et son complice de toujours Michael Jones, vous découvrirez le parcours exceptionnel d’un homme singulier, sensible et attachant.

