Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 10 octobre 2021

Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 10 octobre 2021 – Comme tous les dimanches, ce soir vous retrouverez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 10 octobre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ils dévalisent les déstockeurs dans l’espoir de faire des bonnes affaires. Une chasse aux promos qui peut rendre accro.

Dans « 7 à 8

🔵 Plus de 60 femmes accusent un gynécologue d’agression sexuelle et de viol. Pour la première fois il se défend publiquement.

🔵 La débrouille et les trafics au Liban. Pénurie d’essence et d’électricité, le pays est en faillite et des millions d’habitants ont tout perdu.



🔵 Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Dany Boon.

Mais aussi…

🔸 Pourquoi veulent-ils voter Zemmour ?

🔸 Fermes à vendre

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 10 octobre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

