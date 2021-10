EXCLU Plus belle la vie : Abdel n’est pas mort, Valentin et Delphine se marient (infos PBLV)

4.4 ( 93 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 29 octobre En cette fin de week-end, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que les Fedala sont désespérés après la disparition d’Abdel.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





Ils pensent maintenant qu’Abdel est mort et organisent une cérémonie pour lui dire adieu. Seules Alison et Barbara gardent espoir… Alison refuse d’assister à la cérémonie malgré la venue de Jean-Paul, qui tente de la convaincre.



Annonces





Mais en réalité, Abdel a été enlevé mais il n’est pas mort ! Abdel se souvient du jour de son enlèvement. Un homme à capuche l’a assommé et l’a mis dans sa camionnette, ensuite il a perdu connaissance à cause d’un tissu imbibé de chloroforme. Quand il se réveille, il a une perfusion dans son bras afin de lui prélever du sang. Le ravisseur lui projette un film où une vidéo d’une famille tourne en boucle. Abdel assure à son ravisseur qu’il ne les connait pas mais le ravisseur lui demande de réfléchir encore peu, peut être que la mémoire lui reviendra…

Alors que Kalya et Franck continuent de jouer les faux amoureux, Valentin et Delphine viennent leur annoncer qu’ils se marient le même jour qu’eux. Valentin et Delphine demandent à Laetitia et Franck d’être leurs témoins… Mais alors que Delphine demande à Franck de l’accompagner pour ses essayages de robes de mariée, elle l’embrasse !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 11 octobre sur France 3

Kevin console Camille encore sous le “choc”. Elle reconnait formellement Jacob mais pour en être sûr, Patrick demande à Julien de l’identifier. C’est chose faite, désormais la police est persuadée que Jacob est bien mort. Patrick demande à Kevin de continuer la comédie avec Camille afin de retrouver Baptiste. Des clefs ont été retrouvées dans les poches de Jacob et Camille fait mine de se souvenir d’une maison. Quand Emma retrouve sa sœur au commissariat, elle la pourri…

Lola, qui a Noé dans la tête et dans le cœur préfère en rester là avec Jules. Noé souffre et ignore Lola à Scotto mais ne pense qu’à elle. Il décide donc de rester copain avec Iris. Lola tente le tout pour le tout pour son amour et grimpe à l’échelle pour arriver jusqu’au balcon de Noé…

Mirta est époustouflée par Sacha qui a progressé et est devenu parfaitement autonome. Fanny lui tire également son chapeau…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 93 Aucune note

Liens sponsorisés