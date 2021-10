5 ( 2 )



Publicité





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 31 octobre 2021. Ce soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.











Publicité





« Sept à huit » du dimanche 31 octobre 2021 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Dans les coulisses du zoo de Beauval. Avec ses soigneurs, ses vétérinaires et ses animaux stars. Document à Beauval, l’un de plus beaux zoos de la planète

Dans « 7 à 8

🔵 À 10 ans, certains sont déjà en classe de seconde. A Nice, une école accueille des enfants à haut potentiel, des génies pour qui la vie est souvent compliquée.

🔵 Un meurtre toutes les 6 heures… à Natal au Brésil, ville considérée comme l’une des plus violentes du monde. Face à des gangs qui terrorisent les habitants, la police est dépassée.



Publicité





🔵 Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Thierry Beccaro …

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 31 octobre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés