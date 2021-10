« Spectre » en mode rediffusion ce soir sur France 2 (dimanche 3 octobre 2021)

5 ( 5 )



« Spectre », la 24ème aventure de l’agent 007 sur grand écran, est en mode rediffusion ce soir, dimanche 3 octobre 2021, dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.



Une rediffusion dont la date n’a pas été choisie par hasard puisque c’est mercredi dernier que la 25ème aventure de James Bond est sortie sur grand. Son titre « Mourir peut attendre ».

« Spectre » : l’histoire

Un message provenant du passé de Bond envoie celui-ci sur la piste d’une sinistre organisation. Pendant que M se débat avec les politiques pour que les services secrets restent actifs, Bond découvre peu à peu la terrible vérité derrière le Spectre…

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux et Ralph Fiennes…



Le saviez-vous ?

– Le film a été repoussé d’un an afin de permettre à Sam Mendes de reprendre les commandes;

– le script du film a été réécrit après le piratage dont Sony a été victime;

– Film au budget record : 300 millions de dollars !

– Box-office France : près de 5 millions de spectateurs dans le salles obscures françaises soit moins bien que le précédent opus. Au niveau mondial il a généré 880.7 millions de dollars de recettes.

Bande-annonce de « Spectre »

(Re)Voici la bande-annonce de votre film

Et actuellement au cinéma « Mourir peut attendre »

Pour les inconditionnels, n’oubliez pas d’aller au cinéma pour découvrir la nouvelle aventure de l’agent 007 dans « Mourir peut attendre »… une aventure un peu particulière puisque c’est la dernière fois que Daniel Craig endosse le costume du plus célèbre agent secret de la planète.

L’histoire

James Bond n’est plus en service et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Mais son répit est de courte durée car l’agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique kidnappé, va se révéler plus traître que prévu, et mener 007 sur la piste d’un méchant possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse.

