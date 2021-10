« Spider-Man Homecoming » : ce soir sur TMC (lundi 4 octobre 2021)

5 ( 2 )



« Spider-Man Homecoming » c’est ce soir sur TMC. Si vous êtes fan de Marvel et que vous avez loupé la première diffusion du film en clair en mai dernier, séance de rattrapage ce lundi soir dès 21h15 sur TMC ou en live et streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct.



Signé de Jon Watts, le film met en scène : Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei ou bien encofe Robert Downey Jr.



« Spider-Man Homecoming » : l’histoire

Après ses spectaculaires débuts avec les Avengers, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le superhéros lanceur de toile. Galvanisé par ses expériences précédentes, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’oeil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui.

Le saviez-vous ?

– Le rôle de l’homme araignée a été très convoité. De nombreux jeunes et parfois célèbres acteurs ont été pressentis pour le rôle avant qu’il ne revienne à Tom Holland. Parmi eux Daniel Radcliffe et Freddie Highmore (Good Doctor);



– Confidentialité oblige, le film a d’abord eu pour titre « Summer of George » y compris durant le tournage;

– Box-office : joli succès en salles avec 880 millions de dollars de recettes. En France, 2.31 millions de spectateurs sont allés le découvrir dans les salles obscures.

En attendant ce soir, extrait vidéo

On termine avec un extrait du film avec Peter Parker et Tony Stark.

Tellement fan de la relation Tony Stark/Peter Parker 🥰 pic.twitter.com/I5eh9DHVGV — TMC (@TMCtv) October 4, 2021

« Spider-Man » tisse sa toile ce soir sur TMC dès 21h15.

