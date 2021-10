Vianney est papa !

3.7 ( 3 )



Carnet rose pour le chanteur Vianney, qui vient d’annoncer la naissance de son fils. Sa femme, la violoncelliste Catherine Robert, a donné naissance à un petit garçon en pleine santé.



« Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3… à 4 ☀️___Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore… je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants & vous en remercie » a écrit Vianney sur ses comptes des réseaux sociaux Facebook et Instagram.



Vianney n’a pas dévoilé le prénom du bébé pour l’instant.

Rappelons que le chanteur était déjà beau-papa, comme il le chante dans le titre du même nom sorti l’an dernier, puisque sa femme était déjà l’heureuse maman d’une fille. La famille s’agrandit donc et ils sont maintenant quatre !



