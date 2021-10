« Sophie Cross » : les premières images de la mini-série inédite de France 3, dès le 9 novembre 2021

4.6 ( 9 )

« Sophie Cross » c’est la nouvelle mini-série inédite qui sera diffusée sur France 3. Au total 3 épisodes de 90 minutes diffusés. Le premier d’entre-eux sera donc diffusé le mardi 9 novembre 2021 à partir de 21h05.



« Sophie Cross » : l’histoire

Sophie Cross, brillante avocate, et son fils de six ans Arthur profitent d’une belle journée dans les dunes de la mer du Nord qui bordent leur maison. Quelques secondes d’absence de Sophie suffisent pour que son fils disparaisse. Le cauchemar commence alors pour elle et son mari Thomas, pourtant commissaire de police, mais impuissant face à ce drame et anéanti de ne pouvoir retrouver leur fils.

Trois ans plus tard, Sophie et Thomas restent dévastés. Alors qu’il est convaincu qu’ils ne reverront jamais Arthur, elle se refuse de perdre espoir et, après une formation, se prépare à intégrer la police afin de retrouver la trace de son fils.

C’est dans l’unité criminelle dirigé par son mari Thomas que Sophie va devoir se faire une place parmi les membres de l’équipe plus ou moins heureux d’accueillir cette nouvelle recrue.



Casting : interprètes et personnages

Avec, dans les rôles principaux :

Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclercq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine), Wanja Mues (Alexander Brandt), Aurélien Recoing (Olivier Breton), Fred Bianconi (Maxime Lecomte), Olivier Soler (Olivier Marchand), Frédéric Van Den Driessche (Paul Renaud), Naïma Rodric (Estelle Renaud), Frédérique Tirmont (Edith Mueller)…

De premières images

En attendant de découvrir cette série réalisée par Franck Van Mechelen, en voici quelques images…

Pour la suite, rendez-vous le mardi 9 novembre 2021 pour découvrir l’épisode n°1…

