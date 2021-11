Demain nous appartient du 5 novembre : Karim en danger en prison (résumé + vidéo épisode 1051 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 5 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1051 de DNA – Karim est en prison et en grand danger ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Suspect numéro 1 pour le meurtre de Jim, il a été incarcéré et les autres détenus savent qu’il est flic…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1051

Karim ne le sait pas encore mais il est la prochaine cible du tueur. Son séjour en prison devient de plus en plus dangereux pour lui. Il n’est toujours pas à l’isolement et d’autres détenus le menacent violement. Ont-ils un lien avec le tueur ?



Les choses s’améliorent pour Anna, mais elle reste inquiète pour Karim. Une personne disparue refait surface. Victoire et Benjamin repartent du bon pied, sous le regard jaloux de Samuel. William trouve la cause de ses maux de ventre, mais il refuse de donner raison à sa sœur.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1051 du 5 novembre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

