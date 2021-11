Demain nous appartient spoilers : Xavier en danger de mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 novembre)

3.6 ( 16 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 novembre 2021 – Le week-end commence et, comme chaque samedi, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » et que vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très compliquée pour Xavier.







En effet, son enquête sur le meurtre de son père dérange Rebecca et Sébastien. Xavier va se faire pousser par une fenêtre et se retrouver entre la vie et la mort à l’hôpital. Tout le monde pense que Xavier a fait une tentative de suicide mais Martin découvre qu’on l’a poussé…

De son côté, Raphaëlle ne va pas mieux et Sébastien s’introduit discrètement chez Chloé pour récupérer quelque chose…



Judith et Noa s’affrontent pour obtenir le Little Spoon tandis que Christelle et Sylvain se décident à dévoiler à tout le monde qu’ils sont devenus riches.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 22 au 26 novembre 2021

Lundi 22 novembre (épisode 1062) : Sébastien est furieux contre Rebecca après qu’elle a dévoilé un vieux secret à Xavier. Judith et Noa se disputent le projet du Little Spoon. La présence de Soraya pimente les rapports entre Gabriel et Noor.

Mardi 23 novembre (épisode 1063) : Personne ne comprend le geste de Xavier. Rebecca et Sébastien sont anxieux. Bart met fin à la compétition entre les amoureux. Christelle se fait humilier dans une galerie d’art.

Mercredi 24 novembre (épisode 1064) : Chloé confie quelque chose à Martin, le lançant sur une nouvelle piste. L’état de Raphaëlle empire. Les Moreno sont enfin prêts à passer aux aveux. Grâce à l’intervention de Lizzie, les choses s’arrangent entre Jordan et Jahia.

Jeudi 25 novembre (épisode 1065) : Sébastien s’introduit chez Chloé pour dérober quelque chose. On retrouve la sauveuse de Rebecca, visiblement impliquée dans l’affaire. Gabriel et Noor font leur possible pour convaincre Soraya de ne pas quitter la coloc. Angie ne cautionne pas la nouvelle vie amoureuse de sa sœur.

Vendredi 26 novembre (épisode 1066) : La sauveuse de Rebecca se confie à la police sur son lien avec la famille Meffre. Il y a du nouveau sur la situation de Xavier. Mona est prête à tout pour réussir son examen d’anglais. Georges fait une rencontre inattendue au Spoon.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 22 au 26 novembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

