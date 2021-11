« Zone Interdite » du 21 novembre 2021 : au sommaire ce soir « Médicaments, alcool : ces drogues légales qui détruisent les familles »

5 ( 3 )

« Zone Interdite » du dimanche 21 novembre 2021.







« Zone Interdite » du dimanche 21 novembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Médicaments, alcool : ces drogues légales qui détruisent les familles

Ce sont des antidouleurs prescrits par des médecins, et pourtant ils peuvent provoquer une addiction. On les appelle opioïdes et ils sont vendus sous le nom de paracétamol codéiné, morphine, ou encore tramadol. L’an dernier, un Français sur cinq s’est présenté dans une pharmacie avec une ordonnance pour ces médicaments. Ils sont aujourd’hui la première cause d’overdose dans notre pays. Comme les anxiolytiques et l’alcool, ces substances légales peuvent créer l’envie irrépressible de les consommer, même quand on sait qu’elles nous font du mal…

Zone Interdite vous raconte la terrible histoire de Simon, 25 ans, qui ne s’est pas méfié lorsqu’il a pris son premier opioïde pour lutter contre ses migraines. Sa mère Helga, infirmière libérale, mène l’enquête pour comprendre la descente aux enfers qui a mené son fils à l’overdose fatale. Nomadisme médical, commandes à l’étranger via internet, avec elle, nous découvrons à quel point il est facile de se procurer des antidouleurs opioïdes…

À Toulouse (Haute-Garonne), Nadine, mère de famille heureuse, est aussi prise dans cet engrenage de l’addiction aux antidouleurs après un accident de voiture. Depuis six ans, sa vie de famille est bouleversée par des prises incessantes de médicaments. Nous allons la suivre dans son parcours pour parvenir à décrocher de cette accoutumance aux opioïdes. Mais pour lutter contre le manque qui détruit, il faut accepter de se soigner à l’hôpital ou dans des centres de désintoxication.



À seulement 22 ans, Valentin entame sa cinquième cure. Ce jeune homme est accro à l’alcool et vide les bouteilles les unes après les autres… Près de Saint-Etienne (Loire), lui et ses parents à la retraite ont accepté pour Zone Interdite de filmer leur quotidien avec un téléphone portable afin de témoigner des ravages de la dépendance alcoolique. Une dépendance qui peut parfois le rendre violent avec ses parents. Valentin va-t-il réussir à sortir de cette spirale infernale qui détruit sa famille ?

En France, ils sont la première cause de mort par overdose. Comment les antidouleurs prescrits par des médecins peuvent-ils provoquer une addiction ? Comment s'en sortir ? 💊

Ce soir dans « Zone Interdite » vous allez découvrir comment certains médicaments peuvent très vite provoquer une addiction.

