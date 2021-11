« Germinal » du 3 novembre 2021 : les deux épisodes de ce soir sur France 2

5 ( 4 )



Publicité





« Germinal » du 3 novembre 2021. Après un lancement réussi la semaine dernière, suite de la nouvelle série de France 2 « Germinal » ce soir dès 21h05. Pour mémoire, il s’agit d’ une adaptation moderne et audacieuse de l’œuvre monumentale d’Émile Zola avec au casting Louis Peres (Étienne Lantier), Guillaume de Tonquédec (Philippe Hennebeau), Alix Poisson (La Maheude), Thierry Godard (Le Maheu), Natacha Lindinger (Mme Hennebeau)…











Publicité





« Germinal » du 3 novembre 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 3

La grève éclate et est particulièrement bien suivie sur l’ensemble des puits. Elle prend même de l’ampleur face à la direction inflexible. C’est le début d’un autre enfer qui se profile à l’horizon pour le coron, celui de la faim. Les maigres économies du groupe de révoltés ne permettront pas de tenir longtemps.

D’autant plus que la compagnie a envoyé ses gros bras, commandés par Bressan, pour briser le mouvement. Face à ces menaces, certains décident de renoncer et de rejoindre le puits Jean Bart où les mineurs n’ont pas arrêté le travail. C’est notamment le cas de Chaval qui oblige Catherine -qu’il tient désormais sous sa coupe- à venir avec lui.

Face au risque de démobilisation, Etienne parvient à garder les mineurs soudés. Il leur donne du courage et de l’espérance avec ses discours inspirés, leur parlant de liberté, d’égalité et de justice.

Il réussit à convaincre quelque dix mille ouvriers d’adhérer à l’internationale. La grève est plus forte que jamais et il est décidé de marcher sur Jean Bart pour faire cesser toute activité.



Publicité





Episode 4

La marche prend rapidement des airs de révolution. Au puits Jean Bart, les grévistes détruisent les installations obligeant les mineurs à rejoindre la surface. La foule des mineurs prend ensuite la direction des autres puits. Partout ils se livrent à des actes de vandalisme malgré leur peur des gendarmes.

Les esprits sont chauffés à blanc. L’antagonisme entre Etienne et Chaval qui veut briser la grève atteint son paroxysme. Ils en viennent aux couteaux. Catherine s’interpose et prend la défense de Chaval. Toujours amoureux, Etienne le vit comme un déchirement.

Il prend aussi position contre l’anarchiste Souvarine qui soutient que la seule issue au conflit est la destruction pure et simple de la mine. Etienne reste persuadé que le socialisme vaincra et qu’une solution négociée est possible.

Pendant ce temps cependant, la situation échappe totalement à son contrôle. La foule prend la direction du village. Les femmes pillent l’épicerie. Le cupide Maigrat tente de s’échapper. Les femmes se vengent de tous ses méfaits et de ses humiliations en le lynchant.

Le directeur de la mine Hennebeau, trahi par sa femme qui le trompe avec son propre neveu, l’ingénieur Négrel, s’enferme dans une logique suicidaire. Le sinistre Bressan, qui voue une haine sans limites à Etienne, fait intervenir l’armée. La répression est sans pitié.

Les images

En attendant ce soir, (re)voici les images…

La descente se poursuit ce soir… « Germinal » c’est dès 21h05 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés