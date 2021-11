« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 10 ? (résumé + replay 2 novembre)

4.5 ( 8 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 10 du mardi 2 novembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Clémence au dernier conseil, elle rejoint l’île des bannis. Sur place, Coumba se réjouit de la voir et décide de l’ignorer.





Sur le camps, Ugo et Jade sont déçus de l’élimination de Clémence. Et la bouteille annonce déjà le jeu de confort.

Sur place, Denis annonce aux aventuriers que c’est le moment des destins liés ! Un tirage au sort forme les binômes : Laurent est avec Claude, Ugo est avec Loïc, Sam est avec Jade, Teheiura est avec Christelle, et Phil est avec Alix.







Place au confort, un grand classique de Koh-Lanta : l’épreuve de la boue. Et la victoire est pour Phil et Alix ! Ils vont pouvoir profiter d’une belle récompense sur l’archipel des îles Sous-le-vent.



C’est l’heure du duel pour les bannis. Et c’est Alexandra qui remporte la victoire ! Elle est donc sauvée, Coumba et Clémence sont définitivement éliminées.

Sur le camps, Claude et Sam partent pêcher un maximum de poissons. Sam laisse échapper un poisson et Claude s’énerve contre lui…

Pendant ce temps là, Phil et Alix profitent d’un bon petit déjeuner. Et il est déjà l’heure de l’épreuve d’immunité. Pour chaque binôme, il y a un guide et un aveuglé qui devra récupérer trois anneaux le plus vite possible.

Ugo et Loïc survolent l’épreuve et sans surprise, ils remportent la victoire synonyme d’immunité ! Sam et Jade finissent derniers, ils ont donc déjà un vote contre eux au conseil.

De retour sur le camps, Alix tente un coup de bluff : elle fait croire à Laurent qu’elle a un collier d’immunité.

Place au conseil. Et c’est finalement Christelle qui est éliminée, entrainant Teheiura dans sa chute ! Christelle donne son vote noir à Claude.

